 В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"
13.11.2019 15:01
На витрине остались множественные пулевые отверстия, однако стекла остались на месте, внутрь злоумышленники не проникли.  

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В Киеве неизвестные расстреляли витрину обувного магазина на проспекте Победы, 19. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает издание Город Киев.

Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестные обстреляли витрину. На стеклах остались множественные пулевые отверстия. А перед входом в магазин красной краской на асфальте неизвестные написали слово "москалі".

К слову, на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения, следовательно отследить злоумышленников вероятно не составит труда.

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