На витрине остались множественные пулевые отверстия, однако стекла остались на месте, внутрь злоумышленники не проникли. В Киеве неизвестные расстреляли витрину обувного магазина на проспекте Победы, 19. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает издание Город Киев. Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестные обстреляли витрину. На стеклах остались множественные пулевые отверстия. А перед входом в магазин красной краской на асфальте неизвестные написали слово "москалі". К слову, на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения, следовательно отследить злоумышленников вероятно не составит труда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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