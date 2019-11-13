Об этом сообщается на сайте УИНП.

"В этом году кампания посвящена отдельным историям людей, которые не молчали о Голодоморе. Лозунгом кампании является "Пам’ять, що рятує: голоси правди", - говорится в сообщении.

Как отмечается, коммунистический режим делал все, чтобы голоса правды о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов смолкли. Впрочем голоса тех, кто доносил правду, не утихли. Сначала они зазвучали в западном мире благодаря сподвижническому труду украинской диаспоры, немногих западных историков и журналистов, а после обретения Независимости - и в Украине.

Ныне голоса свидетелей сохранились на бумаге, в аудио- и видеоформатах. Эти голоса можно услышать на уроках в школе, прочитать в журналистских статьях, увидеть в художественных и документальных фильмах. В этом году Украинский институт национальной памяти делает этим новым проектом свой вклад для того, чтобы эти голоса не утихли.

"Проект "Пам’ять, що рятує: голоси правди"- это попытка услышать эти голоса, собственно, только отдельные голоса из миллионов, которые раскрывают различные аспекты Голодомора, а вместе создают общую картину этого преступления коммунистического режима. Голоса о раскулачивании и коллективизации, стратегии выживания и человечности в бесчеловечное время, о страданиях и скорби, страхе и надежде, о преступлении и о борьбе. Это голоса людей правды и тех, кто выстоял, кого не сломал Голодомор. И сегодня эти голоса напоминают нам, что народ, выстоявший в Голодоморе, уже ничто и никто сломать не сможет", - объясняет заместитель председателя УИНП Владимир Тилищак.

В течение следующих недель в социальных сетях (Facebook, Twitter) института будет опубликован ряд постов, посвященных голосам правды.

Информационная кампания имеет хэштеги: #ГолосиПравди #Голодомор86 #Holodomor86. Их можно использовать для сообщений, касающихся годовщины трагических событий.

Как напомнили в УИНП, в 2019-м украинцы и мировое общество 23 ноября почтят память убитых голодомором 1932-1933 годов.

В 16:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания, после чего каждый может вспомнить погибших украинцев и зажечь свечу на своем подоконнике.

Для мира лозунгом в память о жертвах Голодомора является "Украина помнит! Мир признает!"/"Ukraine remembers, the World acknowledges!".

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