13 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Институт Нацпамяти начал информкампанию о Голодоморе • В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі" • В США рекордно упала температура • Вятрович станет депутатом вместо Ирины Луценко, которая сложила мандат • В госбюджете на "школьные путешествия" заложили полмиллиарда — Гончарук • Квартиры для 35 судей ВАКС приобретут за бюджетные деньги • "Исчезнувший" миллиард НБУ: к схеме могут быть причастны 15 человеквсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: США, диаспора. 13 ноября 42США, диаспора. У середині 19 сторіччя, щоб заохотити поселенців до суворого за кліматом штату Північна Дакота, уряд США, за певних умов, виділяв безкоштовні земельні ділянки. Українці прибули сюди 1896 року, одними з останніх, тож їм дісталися найскладніші для фермерства клаптики землі. Однак, вони подолали усі труднощі та зуміли передати нащадкам свою культуру та традиції. Понад 120 років потому українці Північної Дакоти, практично, не говорять українською, але не забувають свого коріння. Фоторепортажи Популярные теги туризм, Порошенко, автомобили, фотоподборки, архитектура, Киев, спорт, концерты, корабли, юмор, фотопроект, праздники, ВСУ, столкновения, музыка, политики, искусство, досуг, марш, культура, Динамо, животные, дизайн, Львов, знаменитости, парады, стихийные бедствия, выборы, транспорт, технологии, катастрофы, фотография, учения, мода, экология, фестивали, Львів, соревнования, Карпаты, фотографы, церковь, дети, портрет, общество, путешествия, джаз, бизнес, зима, футбол, история, природа, Майдан, ВМС, авиация, АТО, полиция, политика, город, ЗСУ, выставки, солдат, самолеты, аннексия Крыма, протесты, тест-драйв, традиции, Дмитрий Дятлов, женщины, Донбасс, вера, Одесса, милиция, Верховная Рада, оккупация, Александр Зубко, мир, Сергей Смоленцев, фотоконкурсы, беспорядки, #Євромайдан, акции, война, уикенд, США, суд, Саакашвили, Россия, Шахтер, люди, Нацгвардия, митинги, цирк, заводы, депутаты, пейзажи, НАТО, живопись, кошки, Путин, военная техника Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис туризм, Порошенко, автомобили, фотоподборки, архитектура, Киев, спорт, концерты, корабли, юмор, фотопроект, праздники, ВСУ, столкновения, музыка, политики, искусство, досуг, марш, культура, Динамо, животные, дизайн, Львов, знаменитости, парады, стихийные бедствия, выборы, транспорт, технологии, катастрофы, фотография, учения, мода, экология, фестивали, Львів, соревнования, Карпаты, фотографы, церковь, дети, портрет, общество, путешествия, джаз, бизнес, зима, футбол, история, природа, Майдан, ВМС, авиация, АТО, полиция, политика, город, ЗСУ, выставки, солдат, самолеты, аннексия Крыма, протесты, тест-драйв, традиции, Дмитрий Дятлов, женщины, Донбасс, вера, Одесса, милиция, Верховная Рада, оккупация, Александр Зубко, мир, Сергей Смоленцев, фотоконкурсы, беспорядки, #Євромайдан, акции, война, уикенд, США, суд, Саакашвили, Россия, Шахтер, люди, Нацгвардия, митинги, цирк, заводы, депутаты, пейзажи, НАТО, живопись, кошки, Путин, военная техникаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У середині 19 сторіччя, щоб заохотити поселенців до суворого за кліматом штату Північна Дакота, уряд США, за певних умов, виділяв безкоштовні земельні ділянки. Українці прибули сюди 1896 року, одними з останніх, тож їм дісталися найскладніші для фермерства клаптики землі. Однак, вони подолали усі труднощі та зуміли передати нащадкам свою культуру та традиції. Понад 120 років потому українці Північної Дакоти, практично, не говорять українською, але не забувають свого коріння. 13.11.2019



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