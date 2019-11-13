Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“В среду, 13 ноября 2019 года, при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему владельцу и председателю правления ПАО “Виэйби Банк” о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о подозрениях были направлены по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации фигурантов производства, поскольку их местонахождение неизвестно.

Как известно, владельцем “VAB Банка” является Олег Бахматюк.

Как сообщалось, 11-12 ноября о подозрении в завладении стабилизационным кредитом было сообщено 8 лицам, между которых действующие и бывшие чиновники Нацбанка, “VAB Банка” и ряда частных компаний, связанных с владельцами “VAB Банка”.

Среди подозреваемых – прежний первый заместитель председателя НБУ, прежний директор Генерального департамента банковского надзора; прежний исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка по г. Киеву и Киевской области, также бывшие должностные лица ПАО “VAB Банк” - председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами “VAB Банка”.

По сообщениям СМИ, в деле фигурирует председатель правления "Райффайзен банка" Александр Писарук. До 2015 года он занимал должность заместителя председателя Нацбанка.

В НАБУ сообщили, что в октябре 2014 года ПАО “VAB Банка”, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил все необходимые для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, откликнулось на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

В ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен против 1,8 млрд гривен, заявленных “VAB Банком”. Как следствие, “VAB Банк” получил 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита. В НАБУ отмечают, что ранее указанная банковская организация уже получала от Нацбанка 3 млрд гривен кредита, которые не вернули. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, “VAB Банк” тоже до сих пор не вернул.

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в деле о завладении стабкредитом НБУ.

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