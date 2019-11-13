|В Днепре мошенник-гипнотизер охотится на продавцов
|13.11.2019 18:45
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В Днепре мошенник-гипнотизер охотится на торговцев. Мужчина обходит небольшие магазины, собирая выручку. При этом деньги продавцы отдают сами, охотно доставая содержимое кошельков. Ходят слухи, что вор владеет гипнозом.
Продавец Ольга вспоминает, как в магазин пришел подозрительный незнакомец. Назвался владельцем парикмахерской по соседству.
Мужчина спросил, не оставляли ли ему ключей, и заказал чай. Потом он ненадолго вышел на улицу. Когда вернулся, ходил у прилавков и без умолку болтал.
"Спрашивает – у вас есть, сотки, двухсотки? Я говорю – да, есть. А сколько у вас есть?", – пересказывает Ольга разговор с незнакомцем.
Фото мошенника Виктор Деревянко выложил в соцсети, и мужчину узнали владельцы других магазинов. Орудует вор в спальных районах. Здесь на улицах практически нет камер наблюдения. Добычу ищет в небольших магазинах-палатках. Там только один продавец, которому деваться некуда.
"Большие суммы, люди действительно отдают охотно. Но обычно после этого не могут описать внешности этих людей, путаются в показаниях. И тогда мы уже понимаем, что они подверглись каким-то манипуляциям психологическим", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Подходит почти близко, размахивает руками и все время улыбается. Трюки мошенников-манипуляторов узнает психолог Максим Реуцкий. Таким образом человека как бы вводят в транс, говорит психолог.
"Масса раздражителей, перегрузка рецепторов, и мозг дает команду – перезагрузится. И между этим идет такое явное или скрытое внушение. Либо же дается купюра меньшего достоинства, которая обменивается на большее. Либо же человек неосознанно отдает все, что у него на руках есть, лишь бы это прекратилось", – объясняет Максим.
Такие манипуляторы охотятся не только на торговцев. Цепляются и к обычным прохожим. Наиболее уязвимы – подростки и пенсионеры. Но избежать влияния можно. Следует не сосредоточиваться на словах и движениях мошенника, и как можно подальше отвести взгляд, советуют специалисты.