Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения ходатайств взят под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 15 млн 368 тысяч гривень экс-директор генерального департамента банковского надзора Национального банка", - информируют в суде.

Как стало известно Укринформу, речь идет об Алле Шульге, которая занимала должность директора генерального департамента банковского надзора НБУ, а в течение апреля 2014 года по апрель 2015 года была членом правления НБУ.

Также суд заключил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 152 516 гривень бывшего заместителя председателя правления ВиЭйБи Банка.

По информации агентства, речь идет об Андрее Яцюте.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему начальнику Главного управления Национального банка Украины по г. Киев и Киевской области Николаю Каленскому.

Как сообщалось, НАБУ сообщило о подозрении восьми бывшим и действующим сотрудникам Нацбанка по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита для ОАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых - прежний первый заместитель председателя НБУ, прежний директор Генерального департамента банковского надзора; прежний исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины по г. Киеву и Киевской области, также бывшие должностные лица ПАО "ВиЭйБи Банк" - председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк".

По сообщениям СМИ, в деле фигурирует председатель правления "Райффайзен банка" Александр Писарук. До 2015 года он занимал должность заместителя главы Нацбанка.

В НАБУ проинформировали, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило согласие.

При этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривень, а заявлены "ВиЭйБи Банком" 1,8 млрд гривень.

Как следствие, служащими НБУ "ВиЭйБи Банку" было предоставлено 1,2 млрд гривень стабилизационного кредита.

В НАБУ указывают, что ранее данное банковское учреждение уже получало от Нацбанка 3 млрд гривень кредита, которые не вернули. А в ноябре 2014 года вообще "ВиЭйБи Банк" был признан неплатежеспособным. На сегодняшний день стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривень, полученный от НБУ сроком на два года, до сих пор не вернули.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира