Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины“, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019. Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Главная цель закона — приблизить таможенное законодательство Украины к стандартам Европейского Союза. Закон предусматривает, что страна усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет помогать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Стоит отметить, что закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины, используя международные почтовые и экспресс-отправления.

Это говорит о том, что если товар будет приостановлен в оформлении и будет предполагаться, что права интеллектуальной собственности были нарушены, то его могут уничтожить под таможенным контролем. В документе говорится, что это касается пересылок товаров, нарушающих право интеллектуальной собственности.





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