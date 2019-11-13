Великолепный пингвин получил титул птицы года в Новой Зеландии. В упорной борьбе, которая продолжалась две недели, он обошел 4-х конкурентов. Вид желтоглазых пингвинов, который вымирает, уже поздравила премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Арден.

Победитель получил 12 тысяч из более 43 тысяч голосов. Соревнования за почетное звание происходит как настоящие выборы, с предвыборными программами, штабами и подтасовкой голосов. Конкурс уже 14 лет проводит Королевское общество по охране леса и птиц.

На материковой части Новой Зеландии таких пингвинов осталось только 225 пар – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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