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|Арахамия предложил поднять зарплаты нардепам
|13.11.2019 20:01
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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что стоит поднять зарплаты народным депутатам до 100 тысяч гривен.
Такое заявление Арахамия сделал в ходе интервью изданию LIGA.net.
По его мнению, если зарплата нардепа будет высокой, тогда уберется много соблазнов.
“Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но, по крайней мере, это гигиеническая мера“, - сказал Арахамия.
По его словам, всю депутатскую зарплату Арахамия тратит на благотворительность, а живет исключительно за счет своих собственных сбережений.
“Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой“, - сказал он.