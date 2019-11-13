Российское Министерство юстиции внесло чешскую неправительственную гуманитарную организацию “Человек в беде“ в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ.

Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на чешские СМИ.

Минюст России при принятии решения сослался на федеральный закон “О противодействии лицам, причастным к нарушению основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации“.

“Человек в беде“ стала, таким образом, 19-й организацией, внесенной в указанный список, введенный российскими органами после аннексии Россией Крыма. Организациям из этого списка запрещено работать на территории РФ и сотрудничать с гражданами России, которым за нарушение запрета грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Для справки: “Человек в беде“ – одна из крупнейших гуманитарных организаций в Европе, основанная в 1992 году. Она оказывает помощь практически по всему миру, поставляя в страны, пострадавшие от войн, природных катастроф и стихийных бедствий, гуманитарную помощь, а также финансируя и обеспечивая реконструкцию разрушенных общественных зданий и школ.

Организация ведет также просветительскую деятельность, осуществляет социальную интеграцию меньшинств и поддерживает права человека и демократии не только за рубежом, но и в самой Чехии. С 2014 года “Человек в беде“ передавала гуманитарную помощь украинскому населению, пострадавшему от войны.

Однако в ноябре 2016 года организацию вынудили свернуть работу на востоке Украины - поддерживаемые Москвой боевики потребовали закрыть офис и покинуть оккупированную территорию.

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