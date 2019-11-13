 Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию
13.11.2019 21:17
Экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Апелляционного суда Лондона.

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Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба ПриватБанка агентству Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Апелляционный суд подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск ПриватБанка относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против господина Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Банк подтверждает, что ответчики пока оплатили более GBP10 млн расходов относительно слушания суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне ранее в этом году", - говорится в сообщении.

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