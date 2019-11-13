Полмиллиона долларов – именно столько стоит платье, которое официально признали самым дорогим в Украине и даже внесли в книгу рекордов.

Чтобы сравнить цены, спросили, сколько стоят платья известной украинской ведущей Лилии Ребрик. "У меня есть платье от Елены Бернацкой – на все случаи жизни. Это мой первый очень дорогой наряд (стоит 31 тыс. гривен. – ред.)", – отметила ведущая телеканала "Украина".

Также на десятки тысяч гривен тянут концертные костюмы певицы Наталья Валевской. "Есть ряд нарядов от кутюр – просто очень дорогие", – подчеркивает артистка.

Обошла всех украинских селебрити дизайнер вечерних нарядов Ирина Марчук. У женщины есть платье за полмиллиона долларов. Оно расшитое золотом и бриллиантами в 109 карат. Чтобы доказать его истинную цену, Ирина умышленно пригласила представителя книги рекордов. И он подтвердил, что наряд стоит рекордные для Украины 500 тысяч долларов. За эту сумму можно купить, например, 20 квартир в столице.

Однако для всемирно известных модников платье Ирины Марчук отнюдь не самое дорогое. Продюсер Мария Гражина-Чаплин рассказывает в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина", что на красной дорожке Каннского кинофестиваля видела и более ценные вещи.

"Самое дорогое платье в мире стоит 30 миллионов долларов. Я его видела – украшено 700 бриллиантами", – поделилась Мария. Это платье называют "Соловей Куала-Лумпура". Оно создано малазийским дизайнером десять лет назад, но до сих пор остается самым дорогим в мире.

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