Об этом сообщает 13 ноября Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9° С", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.

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