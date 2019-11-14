Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Это не всем нравится, но сим-карты нужно продавать по паспорту. Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения (о минировании - ред). С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь если хотя один из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые", - сказал он.

По словам главы СБУ, большинство таких сообщений поступает с оккупированных территорий, но не все.

"Случается, что и с подконтрольной Украине территории. Необходимы изменения в законодательство, которые не всем придутся по душе: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте", - сказал он.

Как сообщал Укринформ, в последнее время в правоохранительные органы регулярно поступают сообщения о минировании объектов инфраструктуры (станции метрополитена, ТРЦ, вокзалов, учреждений здравоохранения, поездов и т.п.) в различных городах Украины. В связи с этими сообщениями эвакуируют сотни человек, что создает значительные неудобства для граждан.

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