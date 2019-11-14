Об этом сообщает Newsmaker.

"Президент Молдовы Игорь Додон выдвинул своего советника Иона Кику на пост премьер-министра. Он отметил, что это аполитичный кандидат", - говорится в сообщении.

Додон сообщил, что у Кику есть 15 дней, чтобы сформировать список министров и приоритеты будущего правительства. Однако президент призвал его действовать быстрее. Додон подчеркнул, что стране грозят досрочные выборы, если его кандидатуру не одобрят.

Также Додон огласил декрет об отставке правительства Майи Санду.

Согласно законодательству Молдовы, парламент должен выразить доверие правительству и его программе, после этого кабинет министров может начинать работу. Если этого не случится, стране угрожают досрочные выборы.

Как известно, с декабря 2018 года Ион Кику был министром финансов у правительстве Демократической партии. После смены власти в июне этого года Додон призначил его своим советником по экономическим вопросам.

Как сообщал Укринформ, парламент Молдовы 12 ноября на пленарном заседании проголосовал за инициативу Партии социалистов (ПСРМ) объявить вотум недоверия правительству. Таким образом, правительство премьер-министра Майи Санду уходит в отставку.

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