Під Києвом голова сільради «прокатав» журналістів на капоті за «зайві запитання»
14.11.2019 13:40
14 ноября
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14.11.2019
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Метки: происшествия, журналисты, коррупция, село, скандалы, Киевщина.
14 ноября
На Київщині кілька журналістів з Центру журналістських розслідувань нанесли візит Миколі Гуральнику, голові сільської ради села Дударків Бориспільського району. Їх цікавили питання корупції. Однак замість відповідей вони отримали «поїздку» на капоті автомобіля чиновника, який був явно не в дусі спілкуватися з журналістами. Не довго думаючи, він сів за кермо свого авто і натиснув на педаль газу, наїхавши при цьому й на місцевого мешканця. Журналісти раптово опинилися спочатку на капоті джипа, а потім – на сусідній вулиці. Пригальмував Гуральник тільки тоді, коли один з представників ЗМІ, перебуваючи на капоті джипа, розбив йому лобове скло. Один з журналістів, Артем Квашин, розповів, що з проханням про інтерв'ю з чиновником в сільраду звернулися заздалегідь, але знімальній групі відмовили. Тоді вони вирішили приїхати до нього на прийом. За словами Квашина, опинившись на капоті, він думав, що Гуральник скоро загальмує, але той тільки набирав швидкість. Так він проїхав з сотню метрів, поки не вдарив по склу і воно не розбилося. Жителя села забрала швидка, журналісти не постраждали. Дії голови сільради розслідують правоохоронці.