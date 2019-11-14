14 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Додон предложил своему советнику возглавить правительство Молдовы • Сигареты в Украине до сих пор продают монополисты - АМКУ • Два катера Island включили в состав ВМС • Баканов поддерживает продажу SIM-карт по паспорту • Ласковый ноябрь: украинцам обещают до +18° • Раде предлагают приравнять соцсети и стриминговые сервисы к СМИ • Івано-Франківська область: 7 цікавих місць для відвідинвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: происшествия, журналисты, коррупция, село, скандалы, Киевщина. 14 ноября 34происшествия, журналисты, коррупция, село, скандалы, Киевщина. На Київщині кілька журналістів з Центру журналістських розслідувань нанесли візит Миколі Гуральнику, голові сільської ради села Дударків Бориспільського району. Їх цікавили питання корупції. Однак замість відповідей вони отримали «поїздку» на капоті автомобіля чиновника, який був явно не в дусі спілкуватися з журналістами. Не довго думаючи, він сів за кермо свого авто і натиснув на педаль газу, наїхавши при цьому й на місцевого мешканця. Журналісти раптово опинилися спочатку на капоті джипа, а потім – на сусідній вулиці. Пригальмував Гуральник тільки тоді, коли один з представників ЗМІ, перебуваючи на капоті джипа, розбив йому лобове скло. Один з журналістів, Артем Квашин, розповів, що з проханням про інтерв'ю з чиновником в сільраду звернулися заздалегідь, але знімальній групі відмовили. Тоді вони вирішили приїхати до нього на прийом. За словами Квашина, опинившись на капоті, він думав, що Гуральник скоро загальмує, але той тільки набирав швидкість. Так він проїхав з сотню метрів, поки не вдарив по склу і воно не розбилося. Жителя села забрала швидка, журналісти не постраждали. Дії голови сільради розслідують правоохоронці. 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Їх цікавили питання корупції. Однак замість відповідей вони отримали «поїздку» на капоті автомобіля чиновника, який був явно не в дусі спілкуватися з журналістами. Не довго думаючи, він сів за кермо свого авто і натиснув на педаль газу, наїхавши при цьому й на місцевого мешканця. Журналісти раптово опинилися спочатку на капоті джипа, а потім – на сусідній вулиці. Пригальмував Гуральник тільки тоді, коли один з представників ЗМІ, перебуваючи на капоті джипа, розбив йому лобове скло. Один з журналістів, Артем Квашин, розповів, що з проханням про інтерв'ю з чиновником в сільраду звернулися заздалегідь, але знімальній групі відмовили. Тоді вони вирішили приїхати до нього на прийом. За словами Квашина, опинившись на капоті, він думав, що Гуральник скоро загальмує, але той тільки набирав швидкість. Так він проїхав з сотню метрів, поки не вдарив по склу і воно не розбилося. Жителя села забрала швидка, журналісти не постраждали. Дії голови сільради розслідують правоохоронці. 14.11.2019



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