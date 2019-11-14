Так, скидки в черную пятницу могут составлять даже 70-90%. Официально Black Friday проходит ежегодно в последнюю пятницу ноября. Черная пятница 2019 выпадает на 29 ноября. Но распродажи по всему миру начинаются раньше - уже с понедельника и заканчиваются в воскресенье. По статистике, чаще только в черную пятницу покупают: одежду и обувь, бытовую технику, товары для красоты и здоровья.

Несмотря на то, что до грандиозных распродаж осталось около 40 дней, пользователи сети уже сейчас регистрируется на специализированных сайтах, чтобы получать информацию о предстоящих скидках. Есть и такие, которые присматривают себе товары, планируемые к покупке в черную пятницу. Например, одежду и обувь примеряют заранее, узнают технические характеристики и функциональность многих товаров. Продавцы тоже не спят: крупные торговые сети уже сообщили о своей готовности принять участие в Black Friday 2019.

Как правильно покупать в черную пятницу и не накупить дешевых, но не нужных вещей?

“Черная пятница”: как отмечают в США и в мире

Black Friday - традиционное развлечение американцев. Именно в США первыми стали устраивать грандиозные распродажи после Дня благодарения. Black Friday также является началом рождественских распродаж в Америке.

И хотя история черной пятницы берет начало в XIX веке, сам термин существует с 1966 года. В Филадельфии так назвали катастрофический транспортный коллапс, который образовался в пятницу, после Дня благодарения. В 1969 году “черной пятницей” нарекли обвал рынка золота на Уолл-стрит. В 1970 году в Пенсильвании в преддверии пятницы 13-го, один магазин расклеил плакаты о больших скидках. Реклама оказалась очень удачной и под Black Friday стали подразумевать традиционные распродажи после Дня благодарения.

Дата черной пятницы зависит от даты Дня благодарения. Последний отмечают в четвертый четверг ноября. Это значит, что Black Friday выпадает в период с 23 по 29 ноября. В США этот день не является государственным праздником, а значит и выходного тоже нет. Но многие сотрудники, за исключением работников торговли, берут выходной и с энтузиазмом делают покупки.

В черную пятницу в США магазины открываются очень рано, известны случаи открытия в 00.01, но в целом это - 5-6 часов утра. При этом, первым покупателям предоставляют б'oльшие скидки, чем тем, которые посещают магазин позже. Это делается умышленно для привлечения внимания покупателей, потом размер предоставляемых скидок немного снижают. Время работы магазинов в “черную пятницу” также меняют, продавцы работают до поздней ночи, буквально на износ.

Согласно статистике Национальной федерации розничной торговли США, ежегодно покупки на Black Friday делают более 200 млн. человек. При этом каждый тратит в среднем около 500 долларов. А вот в период с “черной пятницы” до Рождества совершается 20% всех розничных покупок в Америке.

В Европе в этот день также проводят массовые распродажи, но европейцы не устраивают травмоопасных давок в торговых центрах. В Великобритании на покупки в Black Friday тратят в среднем 400 долларов, меньше только готовы платить в Турции - не более 80 долларов.

Как в Украине покупать в Black Friday и не стать жертвой шопоголизма

Во всем мире в Black Friday начинается настоящее сумасшествие, в магазинах наблюдаются длинные очереди у примерочных и возле касс. В США люди фанатично скупают все, что попадается под руку, не заботясь о размерах и качестве товаров. Известно, что американцы даже копят деньги, чтобы спустить их в “черную пятницу”.

В Украине к Black Friday относятся более спокойно, покупки чаще совершают обдуманно, нежели спонтанно. Согласно статистике, около 60% украинцев считают черную пятницу в Украине фейковой, еще 20% населения готовы что-то приобрести, но у них на покупки средств. Почти 14% украинцев даже при наличии денег не готовы ходить за покупками в “черную пятницу”, и только 9% наших соотечественников ждут ноябрьских распродаж. Проведенные онлайн-опросы показали, что в среднем украинцы тратят в черную пятницу 126 долларов, приобретая одежду, обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию. Наименьшим спросом в Black Friday пользуются книги, спортивные товары, нижнее белье.

Опытные маркетологи считают, что настоящей черной пятницы в Украине не бывает. Многие заметили, что за неделю-полторы до старта распродаж большинство магазинов переклеивают ценники, увеличивая цифры. Крупные компании также используют Black Friday для рекламы.

Так, они устанавливают большие скидки на некоторые группы товаров, рассчитывая на то, что попутно покупатель приобретает также то, на что скидок нет либо они минимальны. Нередко в черную пятницу реализовывают залежавшиеся на складах товары, срок годности которых подходит к концу либо совсем бракованные.

Как правильно покупать в “черную пятницу”: топ-5 советов маркетологов

Перед походом в магазин стоит определиться с тем, что вам действительно нужно. То, что хочется, не всегда оказывается необходимым. Если бюджет ограничен, лучше купить что-то, в чем есть острая потребность.

Если покупка товара проводится в интернет-магазине, лучше сделать заказ наложенным платежом, чтобы в итоге не получить вещь с дефектом.

Составить список магазинов, где выбранный к покупке товар можно будет приобрести в “черную пятницу”. Это поможет сэкономить не только деньги, но и время. Стоит также заранее проверить цены на желаемый товар в интернете, сравнить их.

Подготовиться финансово. Во-первых, важно определиться с границами, то есть четко знать, сколько можете потратить на покупки в черную пятницу. Это важно для самоконтроля. Во-вторых, необходимо снять наличность либо иметь на банковской карте нужную сумму. Идеальный вариант - иметь деньги и в кошельке, и на счету.

Совершать покупки в компании. Расчет прост: когда есть с кем посоветоваться насчет покупки, вероятность приобрести ненужный товар снижается в несколько раз.

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