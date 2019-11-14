Для этого отберут 100 волонтуристов из разных стран, пишет AFAR.

"Чтобы острова не начали страдать от последствий овертуризма, Фареры решили закрыть некоторые из своих самых популярных туристических объектов еще раз – с 16 по 17 апреля 2020 года, – чтобы реализовать различные проекты по уходу за территорией и сделать путешествия более экологически устойчивыми по всей стране. После успеха пилотнойпрограммы Closed for Maintenance, Open for Voluntourism в апреле 2019 года правительство Фарерских островов решило принять еще 100 волонтеров для помощи в реализации проектов", - говорится в сообщении.

В обмен на труд участникам предлагают комнаты, питание, транспорт и даже праздничный ужин в пятницу вечером с местными жителями.

Каждый, кто окажется в числе 100 волонтуристов, примет участие в одном из 14 проектов на островах. В этом году на Фарерах прокладывали новые маршруты для туристов, расширяли инфраструктуру и устанавливали знаки в популярных туристических местах.

В 2020-мволонтеры будут адаптировать под альпинистов Слаттаратиндур – самую высокую гору на островах, – а также исправлять размывшиеся туристические маршруты.

Работы будут длиться два полных дня, следовательно на острова нужно попасть не позже 15 апреля и уехать не раньше 18-го. Волонтеры могут путешествовать по островам самостоятельно до открытия и после закрытия программы.

Чтобы попасть волонтером на Фареры, нужно быть одним из первых ста человек, кто зарегистрируется на visitfaroeislands.com и оплатит перелет.

Регистрация на программу 2020 года должна была стартовать 12 ноября, однако, как сообщили на страничке Visit Faroe Islands в Facebook, сайт "упал", следовательно ее перенесли на 13 ноября. Подать заявку можно будет лишь в течение 24 часов.

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