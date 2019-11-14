Украина с мая по ноябрь этого года получила 4,168 миллионов евро компенсации от российской компании Транснефть за транзит по трубопроводу “Дружба“ нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.

Компания акцентирует, что это еще не окончательная сумма выплат.

“Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца“, – пояснили в пресс-службе.

Стоит отметить, что транзит нефти через территорию Украины был приостановлен 25 апреля. Это случилось после того, как европейские страны отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

Однако уже 21 мая транзит был восстановлен.

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