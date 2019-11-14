Венеция под водой: в городе сильнейшее за 50 лет наводнение

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Из-за наводнения уже погибли два человека. Мэр Луиджи Бруньяро объявил в городе чрезвычайную ситуацию. Он связывает аномальный уровень воды с глобальным потеплением. «Сейчас правительство должно прислушаться. Это последствия климатических изменений — и цена за них будет высока», — сказал Бруньяро. На пресс-конференции он заявил, что устранение последствий наводнения обойдется в сотни миллионов евро.

Стихия повлияла на работу Венецианской биеннале — сегодня она закрылась, хотя должна была продлиться до 24 ноября. Представительница биеннале подтвердила закрытие обеих локаций — Центрального павильона и Арсенала, а также национальных павильонов в комментарии изданию Artnet News. Организаторы надеются, что они смогут возобновить мероприятия, однако это будет зависеть от того, повысится ли в дальнейшем уровень воды.



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