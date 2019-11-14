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В России назвали количество паспортов, выданных жителям ОРДЛО
14.11.2019 16:28
Неправдоподобно большие цифры озвучил губернатор Ростовской области.

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Более 170 000 жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса получили российское гражданство с апреля 2019 года. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала, пишут российские СМИ.

« Если говорить о количестве людей, получивших гражданство - пока их более 170 000 людей, конечно, часть людей поехала назад», - сказал Голубев.

По словам губернатора, жители Донбасса не перегружают социальную сферу региона, в частности они не повлияли на рынок труда и загруженность детских садов и школ в Ростовской области.

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