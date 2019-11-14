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В новогоднем шоу канала «Украина» Alina Pash удивила элегантным образом
14.11.2019 16:47
На съемочной площадке новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет вечером 31 декабря, популярная украинская певица Alina Pash появилась в неожиданном наряде.

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Певица, которая обычно одевается оригинально, в основном выбирает хип-хоп или кэжуал.  Однако на этот раз Alina Pash появилась в невероятно элегантном белом костюме, который изысканно подчеркивал стройную фигуру исполнительницы. Отдельного внимания заслуживала огромная белая шляпа, которая удачно дополняла образ.

«Конечно, с такой шляпой у меня просто нет шансов остаться незамеченной. Она такая огромная, что даже можно укутаться в нее полностью. Но самое приятное – то, как люди реагируют, все начинают улыбаться, и это очень здорово!», – призналась певица в эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина».  На интересный опыт Алина решилась благодаря режиссеру шоу Герману Ненову, который увидел певицу именно в такой стилистике.

«Я похожа на белую зефирку.  Кто создавал образы?  Один человек, который сказал: я хочу видеть именно так!  На самом деле, я не очень часто надеваю костюмы, если честно.  Да и к тому же, белого цвета – не просто все держать чистым, но я держусь», – поделилась Alina Pash за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу Привіт, 20-ті!» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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