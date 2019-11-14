Служба безопасности Украины выступает за продажу сим-карт для мобильной связи строго по паспортам.

Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов в интервью изданию “Главком“

В частности, такое нововведение позволит быстрее вычислять лиц, сообщающих о ложном минировании.

По словам Баканова, большая часть таких звонков поступает из РФ или же временно оккупированных территорий Украины, но также есть звонки и с территорий подконтрольных Киеву.

“Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения. С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь если хотя одно из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые. Большинство таких сообщений действительно поступает с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем будут по нраву: продавать сим-карты по паспорту“, - сказал глава СБУ.

При этом Баканов добавил, что такой шаг не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте.





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