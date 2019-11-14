Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство — на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", – сказал Голубев.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал приказ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Заявления о предоставлении гражданства принимаются в Ростовской области и "через уполномоченные органы "ЛНР" и ДНР", а рассмотрение заявлений и выдачу паспортов МВД РФ организовало в Ростовской области – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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