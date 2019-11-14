Проспект теперь назван в честь церковного деятеля. В Соломенском районе Киева проспект Космонавта Комарова решили переименовать в честь Любомира Гузара – украинского религиозного деятеля и Верховного архиепископа Львовского. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета. “Проспект Комарова был назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, действительно, был выдающимся человеком, но не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице“, – отметила одна из инициаторов переименования, депутатка Киевсовета Алеся Пинзенык. Новое название улицы получило одобрение у 85% опрошенных киевлян (всего Киевсовет опросил 1091 человека). Кроме того, переименование поддержало духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви.



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