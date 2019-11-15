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|На Крещатике установили антипарковочные полусферы
|15.11.2019 11:58
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Об этом сообщает "Киевтранспарксервис" в Facebook.
"Установили антипарковочные полусферы на Крещатике. Устройствами оснащены участки улицы от дома Профсоюзов до Главпочтамта и на углу с Аллеей Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря установлению антипарковочных барьеров удастся улучшить безопасность движения пешеходов, а также увеличить пропускную способность центральной улицы столицы.