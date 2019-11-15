Об этом сообщает "Киевтранспарксервис" в Facebook.

"Установили антипарковочные полусферы на Крещатике. Устройствами оснащены участки улицы от дома Профсоюзов до Главпочтамта и на углу с Аллеей Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря установлению антипарковочных барьеров удастся улучшить безопасность движения пешеходов, а также увеличить пропускную способность центральной улицы столицы.

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