Такие данные социологического исследования были представлены во время круглого стола, организованного Центром Разумкова и Представительством Фонда К.Аденауэра в Украине, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"В 2019 43,2% опрошенных признали, что церковь для них является моральным авторитетом, 38,7 сказали, что нет, а 18,1% - затруднились ответить. Для сравнения, в 2010 г. "да" ответили 56, 3%, в 2013 - 49,9%, в 2016 - 45,3%, а "нет" в 2010 сказали 26,5%, в 2013 - 34,5%, в 2016 - 37,1% и 38,7% в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты социологического исследования Центра Разумкова показывают, что на 2019 год только на Западе Украины большинство опрошенных относятся к церкви как к моральному авторитету - 64,9% (при 17,5% нет).

В центре Украины те, которые так считают, также преобладают над теми, кто сказал нет - 42,9% и 34,3%. При этом на юге и востоке Украины большинство не считает церковь моральным авторитетом: не считает 46,1% и 60,1% соответственно, считает 34% и 28,4% соответственно.

Как сообщает РИСУ, между религиозных лидеров больше только доверяют Папе Римскому Франциску - 41,5%, 38,7% - предстоятелю ПЦУ Епифанию, 32,4% - предстоятелю УПЦ МП Онуфрию, 28,5% экс-предстоятелю УПЦ КП Филарету, 27 5% - предстоятелю УГКЦ Святославу.

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