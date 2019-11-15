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15.11.2019
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Метки: выставки, вокзалы, Укрзалiзниця, железная дорога, Киев, инсталляции.
15 ноября
На 14-й колії центрального залізничного воклалу Києва відкрилася масштабна інтерактивна виставка "Ukraine WOW". Розповідаємо про ціни і про лише невеличку частину експозицій.