Право на життя: українка перемогла рак і бореться за донорство органів
15.11.2019 14:09
15 ноября
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Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації IDonor. Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні.