15 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Крылатые ракеты, С-400 и авиация: Воронченко заявляет о ползучей агрессии РФ в Черном море • Музей Голодомора анонсировал мероприятия к 86-й годовщине • Церковь считают моральным авторитетом менее половины украинцев • Катера Island планируют довооружить пулеметами и пушками • Певцов, которые выступают в России, не надо пускать на Евровидение от Украины — Бородянский • Киевсовет принял решение по “домам Войцеховского” • Гончарук анонсировал увольнение руководства Укрзализныцивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: здоровье, общество, медицина, трансплантация, активисты. 15 ноября 90здоровье, общество, медицина, трансплантация, активисты. Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації IDonor. Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Фоторепортажи Популярные теги Киев, Львов, искусство, суд, Сергей Смоленцев, портрет, аннексия Крыма, ВМС, бизнес, Александр Зубко, депутаты, знаменитости, туризм, фотоподборки, протесты, история, оккупация, церковь, Одесса, учения, политики, милиция, Порошенко, акции, дети, выставки, женщины, Донбасс, Майдан, город, праздники, юмор, война, Россия, вера, футбол, кошки, фотопроект, Карпаты, США, люди, политика, природа, заводы, музыка, фотографы, фестивали, пейзажи, Саакашвили, концерты, #Євромайдан, солдат, живопись, столкновения, спорт, мода, соревнования, беспорядки, самолеты, авиация, Путин, архитектура, выборы, корабли, автомобили, митинги, уикенд, мир, путешествия, катастрофы, военная техника, АТО, цирк, экология, фотоконкурсы, Динамо, общество, Шахтер, досуг, джаз, Львів, культура, зима, технологии, Дмитрий Дятлов, животные, парады, стихийные бедствия, Верховная Рада, Нацгвардия, тест-драйв, традиции, марш, ЗСУ, транспорт, полиция, ВСУ, дизайн, НАТО, фотография Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Киев, Львов, искусство, суд, Сергей Смоленцев, портрет, аннексия Крыма, ВМС, бизнес, Александр Зубко, депутаты, знаменитости, туризм, фотоподборки, протесты, история, оккупация, церковь, Одесса, учения, политики, милиция, Порошенко, акции, дети, выставки, женщины, Донбасс, Майдан, город, праздники, юмор, война, Россия, вера, футбол, кошки, фотопроект, Карпаты, США, люди, политика, природа, заводы, музыка, фотографы, фестивали, пейзажи, Саакашвили, концерты, #Євромайдан, солдат, живопись, столкновения, спорт, мода, соревнования, беспорядки, самолеты, авиация, Путин, архитектура, выборы, корабли, автомобили, митинги, уикенд, мир, путешествия, катастрофы, военная техника, АТО, цирк, экология, фотоконкурсы, Динамо, общество, Шахтер, досуг, джаз, Львів, культура, зима, технологии, Дмитрий Дятлов, животные, парады, стихийные бедствия, Верховная Рада, Нацгвардия, тест-драйв, традиции, марш, ЗСУ, транспорт, полиция, ВСУ, дизайн, НАТО, фотографияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації IDonor. Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. 15.11.2019



новости украины все ноября украины новости марш Теги: экономика