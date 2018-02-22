Поставки угля стали возможны благодаря соглашению, которое также способствовало потеплению отношений Киева и президента США Дональда Трампа.

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Впервые в истории американский антрацит помогает нести свет и тепло в дома украинцев. Поставки угля стали возможны благодаря соглашению, которое также способствовало потеплению отношений Киева и президента США Дональда Трампа, информирует svodka.net.

Украинская госкомпания, импортировавшая уголь, сообщила Рейтер, что сделка была целесообразна с коммерческой точки зрения. Однако она также принесла политические дивиденды, сказал человек, участвовавший в переговорах, и источники в сфере энергетики.

С точки зрения Трампа договоренность принесла столь нужные заказы угледобывающему региону США, который стал одним из ключевых для победы республиканца на президентских выборах-2016.

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Украинской стороне сделка помогла заручиться расположением Белого дома, чья поддержка необходима Киеву в борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке страны. Кроме того, соглашение открыло Украине доступ к новому источнику угля в период перебоев на традиционных каналах поставок.

Предвыборное обещание Трампа наладить отношения с Кремлем встревожило прозападное руководство Украины после аннексии Москвой Крыма в 2014 году и на фоне борьбы Киева с пророссийскими сепаратистами.

Однако после визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон 20 июня 2017 года дела пошли на лад.

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“Встреча с Трампом была одним из ключевых моментов, важной вехой”, — сказал Рейтер источник в украинском правительстве, пожелавший остаться неназванным.

Американцы возлагали особые надежды на поставки угля на Украину.

“Я почувствовал, что для них это важно”, — сказал источник, присутствовавший на переговорах, в рамках которых Порошенко также встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

Несмотря на усилия администрации Трампа, американские энергетические компании закрывают угольные электростанции, переходя на газ, ветровую и солнечную энергию. В связи с этим проблемные американские горнорудные компании наращивают экспорт, находя новых покупателей в Восточной Европе, которой нужна альтернатива российским поставкам.

Трамп, который в ходе предвыборной кампании обещал поддержку американским производителям угля, вновь обратился к этой теме после встречи с Порошенко.

“Украина уже говорит нам, что им прямо сейчас нужны миллионы и миллионы метрических тонн (угля)”, — сказал он спустя девять дней после встречи с украинским лидером.

“Мы хотим продавать его им и всем, кому он нужен”.

Соглашение с Киевом было заключено в следующем месяце, после чего министр торговли США Уилбур Росс сказал: “Как и было обещано в ходе кампании, президент Трамп снимает оковы с американской энергетики с каждым днем на посту”.

Сделка помогла “поддержать одного из ключевых стратегических партнеров, который борется с региональным давлением, призванным подорвать американские интересы”, добавил Росс, говоря о попытках России ограничить поставки природного газа своим западным соседям.

Вопрос необходимости

Украина некогда была одним из крупнейших производителей антрацитового угля, используемого для производства электроэнергии, но в последние зимы столкнулась с его нехваткой, потеряв контроль практически над всеми шахтами на востоке страны, занятом сепаратистами.

Наряду с Южной Африкой, принадлежащие Украине шахты в России в последнее время являются главным источником импорта антрацита, но такое положение дел сопряжено с неопределенностью. В прошлом Москва прерывала поставки газа на Украину из-за споров с Киевом, тогда как украинское правительство рассматривало возможность запретить импорт антрацита из России в 2017 году, хотя пока никаких запретов не установлено.

В целом импорт антрацита подскочил до 3,05 миллиона тонн за первые одиннадцать месяцев 2017 года с 0,05 миллиона за весь 2013 год — за год до того, как на востоке Украины вспыхнуло восстание.

Соседняя Польша, которую Трамп посетил в июле, также все больше использует американский уголь. Импорт угля из США увеличился пятикратно в прошлом году до 839.000 тонн, по данным польского государственного агентства ARP.

В июле украинская государственная энергетическая компания Центрэнерго объявила о сделке с американской компанией Xcoal на поставку до 700.000 тонн антрацита.

Изначально украинская компания сообщала, что первая партия обойдется ей в $113 за тонну, что, как сообщили Рейтер эксперты в отрасли, довольно дорого по сравнению с альтернативными предложениями.

Однако исполнительный директор Центрэнерго Олег Коземко заявил, что стоимость угля варьируется в зависимости от качества и в среднем компания заплатила за 410.000 тонн, поставленных к концу 2017 года, около $100 за тонну.

Коземко сказал в интервью, что сделка с американской компанией была единственным реальным вариантом для Центрэнерго после провала трех тендеров, которые компания объявила ранее в 2017 году.

“Идея заключить договор с Xcoal — это требование жизни, — сказал он. — У нас были договоры, но они не сыграли. Потому что ту ценовую политику, которую нам озвучивали и по которой мы подписывали договоры, её почему-то не сыграли”.

Данные реестра государственных тендеров и документы, с которыми ознакомился Рейтер, свидетельствуют, что два тендера провалились из-за отсутствия предложений, тогда как результаты третьего были отменены.

Если бы этот договор был заключен, Центрэнерго заплатила бы около $96 за тонну, согласно расчетам Рейтер на основе обменного курса на момент проведения тендера в апреле.

Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус сказал Рейтер, что сделка с Xcoal, “вероятно, помогает Украине построить хорошие политические связи с США, а это очень важно сейчас”.

«Обоюдное стремление»

Поставляемый Центрэнерго антрацит добывается в штате Пенсильвания, поддержавшем Трампа на выборах-2016. Республиканец одержал победу в этом штате впервые с 1988 года. Это стало возможным благодаря обещанию Трампа положить конец закрытию заводов и сокращениям в угольной промышленности, которые наблюдались в последние годы.

Центрэнерго сообщила, что договоренность с Xcoal была согласована независимо от правительств двух стран и в отсутствие какого-либо политического давления. Однако Коземко сказал: “Если переговоры лидеров наших стран этому помогли, мы можем только сказать ”спасибо“… Это было обоюдное стремление”.

Для украинских властей преимущества сделки с дипломатической точки зрения ясны. Когда на Украину в сентябре прибыла первая партия американского антрацита, Порошенко опубликовал в твиттере фотографию своего рукопожатия с Трампом в Вашингтоне.

“Первый американский уголь в Украине, поставлен в соответствии с моими договоренностями с Президентом Трампом”, — написал Порошенко.

Пресс-служба украинского лидера сообщила, что соглашение — “тот случай, когда дружественная и теплая атмосфера одного разговора способствовала укреплению основ стратегического партнерства в интересах обеих сторон на перспективу”.

На встрече в Вашингтоне обсуждалось также военное и техническое сотрудничество Украины и США. Вскоре после этого власть Трампа сообщила, что рассматривает возможность поставок оборонительных вооружений на Украину для борьбы с пророссийскими сепаратистами.

В конце декабря Госдепартамент США объявил, что одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку некоторых легких вооружений и стрелкового оружия у американских производителей.

Коземко сказал, что сделка с Xcoal, скорее только — только начало торговых отношений Центрэнерго с США, поскольку сейчас компания ведет переговоры о поставках битуминозного угля.

“Это очень хорошо, что были переговоры, что мы изучили американский рынок, это очень хорошо, потому что мы никогда не изучали его. И мы видим большую перспективу в битуминозном угле”, — сказал он, добавив, что другие украинские компании придерживаются аналогичной точки зрения.

“Мы показали пример, как нужно завозить из Америки, и уже за нами делают”.

Алессандра Прентис

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