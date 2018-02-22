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|Украинский рынок горчицы побил рекорд
|22.02.2018 17:59
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В прошлом году выпуск данной продукции пробил новый максимум
В декабре 2017 года выпуск горчицы крупными и средними предприятиями масложировой отрасли вырос до уровня, близкого к рекордному месячному показателю, и составил 1083 тонн. Это на 10,7% больше по сравнению с прошлым месяцем (978 тонн) и на 3,5% по сравнению с декабрем 2016 года (1046 тонн), информирует svodka.net.
Как сообщают эксперты УкрАгроКонсалт, производство горчицы в 2017 году превысило 8 тыс. тонн и составило 8,8 тыс. тонн, что на 14,1% выше показателя за подобный период 2016 года (7,7 тыс. тонн).
«Рост переработки горчицы внутри страны, наблюдающийся второй год подряд, вызван интересом потребителей к украинскому готовому продукту за пределами страны и, соответственно, ростом объемов экспорта», – объяснили эксперты «Украгроконсалт».