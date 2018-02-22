Белый дом в настоящее время рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России за «вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации на условиях анонимности, передает «Интерфакс».

Уже сформирована «группа реагирования» на вмешательство России в предстоящие в ноябре 2018 года выборы в конгресс, сказал он. Ряд стран, поддерживающих деловые отношения с предприятиями российского военно-промышленного комплекса, уже получили от Вашингтона предупреждение о том, что они могут стать объектами американских санкций. Это касается в том числе члена НАТО Турции, которая объявила о закупке в РФ зенитно-ракетных систем С-400, информирует svodka.net.

В связи с этим «пара крупных стран», сказал чиновник, уже пересматривает договоренности с Москвой о закупке российских вооружений в результате дипломатических демаршей Вашингтона.

В свою очередь Bloomberg пишет, что ряд высокопоставленных представителей вашингтонской администрации подтвердили факт разработки санкций против РФ, говорится в материале ТАСС. Решение о введении санкций не должно быть политизировано, в связи с чем обсуждения на этот счет ведутся за закрытыми дверьми, отмечает агентство. Новые санкции могут быть введены в том числе против лиц, содержащихся в «кремлевском списке» США, опубликованном ранее. В то же время в Вашингтоне пытаются обеспечить единство с европейскими партнерами в вопросе антироссийских санкций.

Агентство France-Presse со ссылкой на неназванных представителей администрации США также сообщает о возможности введения дополнительных ограничительных мер в отношении РФ.

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«Мы много работаем [по этому направлению], мы воспринимаем это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности», — приводит агентство слова одного из представителей властей США.

Накануне представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила о том, что угроза применения санкций уже лишила российский ВПК экспортных контрактов на миллиарды долларов.

«Мы считаем, что смогли остановить транзакции на более чем три миллиарда долларов», — заявила она на встрече с журналистами, подчеркнув, что срывы сделок стали «наказанием» для России.

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Обнародование «кремлевского списка» США стало частью процесса исполнения закона «О противодействии противникам Америки через санкций» (CAATSA). Этот документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В конце января США опубликовали «кремлевский доклад», в котором содержалось 210 имен российских олигархов и чиновников.

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