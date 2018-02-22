На западе Европы могут думать не только о прибыли, но и о гарантиях энергетической безопасности в случае, если российско-украинский конфликт перейдет в фазу открытого противостояния

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз выступил против строительства газопровода «Северный поток-2» и заявил о возможном разрушении европейской архитектуры энергетической безопасности. Со схожим заявлением выступили и в американском госдепартаменте, информирует svodka.net.

В Вашингтоне не скрывают, что такое строительство может сказаться на безопасности Украины и региона в целом. И это не только энергетическая безопасность. Если в Кремле будут понимать, что ведение активных военных действий на украинской территории не помешает прибылям «путинского кошелька» — «Газпрома», то вполне могут решиться на новую войну. И отнюдь не только на Донбассе.

Украинская ГТС в этой ситуации – не только гарантия доходов украинского бюджета. Это еще и гарант мира.

Но на западе Европы могут исходить из совершенно другой логики. И думать не только о прибыли – хотя и это тоже важно, но и о гарантиях энергетической безопасности в случае, если российско-украинский конфликт перейдет в фазу открытого противостояния. В этой ситуации интересы деловых кругов Германии противоположны интересам Польши или Украины.

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В Германии хотят получить гарантии того, что газ будет бесперебойно доставляться из России, а не надежду, что украинская ГТС удержит Путина от большой войны. А если не удержит?

Именно следовательно сторонники «Северного потока-2» так уверенно чувствуют себя на немецкой политической сцене. Я бы даже сказал – все увереннее. После провала коалиционных переговоров ХДС с либералами и «Зелеными» у Ангелы Меркель остался только один шанс создать дееспособное правительство – с социал-демократами. А в этой партии позиции сторонников «Северного потока-2» очень сильны.

Тем более, что в новых политических условиях социал-демократам куда проще навязывать свои интересы возможным партнерам по коалиции. И разве можно считать случайным тот факт, что между активных сторонников этой коалиции оказался прежний федеральный канцлер Герхард Шредер – главный лоббист российских энергетических интересов?

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Таким образом, судьба «Северного потока-2» зависит от того, договорятся ли христианские демократы и социал-демократы. Но от этого же зависит и вопрос стабильности в Германии, продолжения политической карьеры канцлера Ангелы Меркель, сохранения санкций против России…

В новой ситуации просто не существует хорошего ответа. Если новое правительство не будет создано, это затормозит принятие решений по дальнейшему продвижению проекта «Газпрома». Но одновременно дестабилизирует Германию и Европу в целом. А если будет – то стабильность сохранится, но и шансы на реализацию «Северного потока-2» увеличатся.

Кстати говоря, руководитель противников создания «большой коалиции» в рядах социал-демократов – глава молодежной организации СДПГ Кевин Кюхнерт – уже высказался за союз своей партии с пророссийскими «Левыми» и «Зелеными». В такой конфигурации шансы Кремля на продвижение своих энергетических планов только возрастут.

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