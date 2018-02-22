Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен объявил о начале новой программы поддержки Украины, предусматривающей выделение €65 млн. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

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1. Послы стран Европейского Союза в среду согласовали продление на полгода пакета индивидуальных санкций против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе, которые предусматривают замораживание активов и запрет на получение визы, информирует svodka.net.

2. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен объявил о начале новой программы поддержки Украины, предусматривающей выделение €65 млн. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

3. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признает, что Россия действительно вмешалась и влияла на американские выборы в 2016 году. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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4. Кабинет Министров решил повысить пенсии военнослужащим до принятия соответствующего закона, по временной схеме.

5. В 2017 году украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 1,2 млрд евро, или на 27%. Такие данные сообщает Европейская комиссия.

6. По итогам 2017 года Украина экспортировала в Германию товаров на €2,2 млрд, что на 24% больше по сравнению с 2016 годом (€1,8 млрд). Об этом свидетельствуют данные немецкого Федерального ведомства статистики, передает DW.

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7. В нынешней редакции рейтинга Global Outsourcing 100 оказались сразу 18 IT-компаний с большими офисами разработки в Украине или основанных здесь. Этот показатель на 5 команий больше, чем в 2017 году.

8. Во дворе географического факультета Львовского университета установили бронзовый бюст в честь студента, погибшего во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году. 22-летний Игорь Костенко, который 4 года проучился на факультете, был одним из лучших студентов.

9. Швейцария передала украинским следователям документы по банковским счетам и операциям, связанным с бывшим народным депутатом Украины Юрием Иванющенко.

10. Бренд-бариста семьи ресторанов Димы Борисова победил в Чемпионате мира по заваривания кофе в турке, который проходил в Дубае.

11. Российский газовый монополист «Газпром» так и не получил согласие на строительство наземной части второй нитки трубопровода «Турецкий поток» от власти Турции.

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