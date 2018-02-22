Паротурбинную установку для ледокола «Арктика», изготовленные на «Киров-Энергомаш«, должны были испытывать на Харьковском турбинном заводе. Однако российский реваншизм внес свои коррективы в планы.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Когда я пишу про великий и властный флот нашей гибридной соседки, выделяя целый пласт проблем, недоработок и отсталость технологий, я уделяю внимание не только ВМФ. В частности, очень интересные события происходят и на плацдарме завоевания арктических просторов… А если быть точнее, то — не происходят, информирует svodka.net.

Так, стало известно, что головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика», строящийся с 2013 года, ещё не скоро увидит белый свет, поскольку из-за проблем с поставкой второго главного турбогенератора было решено перенести его срок сдачи на неопределенный период, а в машинном отделении ледокола полностью остановлены работы. Ранее планировалось этот ледокол сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Стоит отметить, что головной атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 не единственный в своем роде и помимо него планировалось для освоения морозных просторов в 2021 году получить «Сибирь», а в 2022 ввести в строй ледокол «Урал». Однако, сроки сдвигаются… И, вы удивитесь, но виною всему Украина!

Читайте: Олимпийские игры-2018: Сборная Украины повторила антирекорд в биатлонной эстафете

Дело в том, что паротурбинную установку для ледокола, которую изготовили на «Киров-Энергомаш», должны были испытывать на Харьковском турбинном заводе. Однако российский реваншизм внес свои коррективы в планы, и «КЭМ» собственными силами стал строить на своих же мощностях испытательный стенд.

Таким образом, планы по покорению Арктики откладываются на неопределенный период. И вот как не крути, а без Украины даже ледокол своими силами до ума довести не могут. Мелочь – а приятно! Хотя, нет, не мелочь!

Дело в том, что турбогенераторы для «Арктики» обошлись бюджету сверхдержавы в 2,7 млрд рублей, а на испытательный стенд было потрачено 1,4 млрд рублей. Но, как показывает практика, инвестиции эти оказались очень сомнительными – ледокол так никуда и не плывет!

Читайте: Олимпийские игры-2018: У России забрали медаль

Сводка.нет - Новости Украины и Мира