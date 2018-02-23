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Кольцо сжимается: Утренние новости от Олега Пономаря
23.02.2018 07:40
Кольцо сжимается: Утренние новости от Олега Пономаря

Пятница. Чем заканчиваем неделю?

Кольцо сжимается:
Ученые из Национального института авиационных исследований США подтвердили взрыв на борту самолета Качиньского, разбившегося под Смоленском, информирует svodka.net.

«Хорватский» Закон начинает действовать — АТО заканчивается:
Закон по Донбассу предусматривает переход от АТО к операции Объединенных сил по деоккупации.

Немного Витрины:
«Укрзализныця» и General Electric сегодня подпишут договор о сотрудничестве. Я о нем (договоре) писал ранее — поставки 30 локомотивов, организация совместного производства в Украине, выход на рынки третьих стран.

Бонус-новость:
Компания Илона Маска SpaceX 22 февраля запустила с базы Ванденберг ВВС США ракету-носитель Falcon 9 с первыми двумя спутниками для раздачи интернета.

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