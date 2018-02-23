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|Оккупанты держат в тонусе: житель Мариуполя рассказал о настроениях в городе
|23.02.2018 07:48
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В прифронтовом Мариуполе спустя почти четыре года с начала войны остается достаточное количество сторонников боевиков так называемой ДНР.
Такую информацию «Апострофу» озвучил житель Мариуполя Егор, рассказывая о реакции жителей города на страшилки боевиков о «зверствах» ВСУ на Донбассе и масштабной прослушке СБУ жителей прифронтовых населенных пунктов, информирует svodka.net.
«Оккупантам ведь надо держать в тонусе свою аудиторию за пределами ДНР», — поясняет он.
«В Мариуполе на самом деле не так и мало людей, которые лояльны к боевикам, следовательно им надо давать какую-то информационную «пищу», чтобы лояльность сохранялась, а страх перед Украиной усиливался», — говорит житель города.
При этом он добавил: «Хотя люди живут в мирном городе, при украинской власти, их дети ходят в украинские школы, то есть они сами живут этой нормальной жизнью, и чего тут бояться, лично я не пойму».
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