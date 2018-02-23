23 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал подписание рамочного соглашения между ПАО «Укрзалізниця» и американской корпорацией General Electric о закупке и модернизации локомотивов до 2034 года.

Также источники «Обозревателя» в Администрации президента сообщают, что скоро в Украину приедут представители General Electric для переговоров относительно запуска совместных проектов в сфере здравоохранения. Проекты еще на стадии обсуждения, однако они могут касаться, в частности, производства дистанционных УЗИ, информирует svodka.net.

«23 февраля ПАО «Укрзалізниця» подписывает рамочное соглашение с General Electric. Мы договариваемся о поэтапной локализации производства до 40% и входим в глобальный рынок GE», — заявил Гройсман Укринформу.

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что привлечь на украинский рынок американскую компанию General Electric удалось благодаря переговорам с президентом США Дональдом Трампом в июне 2017 года, сообщает Украинская правда.

«Очень быстро был подготовлен договор на сумму 1 млрд долларов. Он предусматривает покупку новых локомотивов, постепенное увеличение локализации производства, модернизацию существующих локомотивов. [Финансирование проекта предусматривает] активное привлечение на первом этапе украинских банковских структур, на втором этапе — наших партнеров из Соединенных Штатов Америки», — сказал президент.

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Условия сделки

С американской стороны юридическим лицом выступает глобальное подразделение General Electric Transportation (GE Transportation).

Как сообщает со ссылкой на источники Delo.ua, ожидается подписание двух контрактов: о базовой поставке и о закупке у GE первых 30 локомотивов в рамках большого соглашения.

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По данным источников, первый этап соглашения запланирован на период с октября 2018 года до конца первого квартала 2019 года с локализацией минимум 10% в Украине. Общий объем поставок локомотивов к 2034 году достигнет 225.

«Это будут поставки (комплектующих – ред.) напрямую с производственных мощностей в США. Это должно быть прописано в договоре. Для General Electric — это первый проект, когда первые поставки локомотивов в страну будут с локализацией, до этого все проекты за границей локомотивы были 100% собранные в США», — сообщил источник.

Под крупноузловую сборку локомотивов собираются использовать мощности Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ).

Цена вопроса

Закупка первых 30 локомотивов обойдется «Укрзалізниці» в $140 млн с ПДВ. В качестве формы расчета будет использоваться процедура лизинга. Весь проект, по предварительной информации, обойдется в $1 млрд. Поручителями сделки выступили «Укрэксимбанк» и Citibank – со стороны Украины и США соответственно.

«Это будет финансовый лизинг. «Укрзалізниця» берет локомотивы в лизинг с государственным «Укрэксимбанком», который, в свою очередь, получает полную гарантию и времени поставок, и исполнение контракта от Citibank. Минэкономики согласовывало подход по локализации», — отмечает источник.Предмет контракта

General Electric поставит УЗ магистральные грузовые тепловозы серии Evolution ТЭ33А 5-го поколения с асинхронным тяговым приводом. Это самая современная платформа в линейке GE, пишет издание Liga.net.

Такой односекционный тепловоз способен по своим характеристикам заменить двухсекционные тепловозы серий 2ТЭ10 и 2ТЭ116 мощностью по 6000 л.с., а также 2М62 мощностью 4000 л.с., которые сейчас массово эксплуатируются на железных дорогах Украины еще с советских времен. Новые локомотивы планируется задействовать, в первую очередь, на наиболее грузонапряженных участках железной дороги, таких, как Камыш-Заря-Волноваха, а также для ликвидации узких мест на пути перевозки грузов в направлении портов.

Бонусы для Украины

Соглашение УЗ и General Electric Transportation имеет много положительных сторон.

1. Зеленый свет для инвестиций. Контракт с глобальным промышленным гигантом означает, что Украина получила серьёзное покровительство, определенные гарантии надежности для инвесторов.

2. Оживление украинской промышленности. Украинские производители деталей для подвижного состава смогут стать поставщиками General Electric.

«Есть шанс для украинских производителей экспортировать составляющие для других проектов General Electric, например, в Индию», — отмечает источник.

Напомним, 2015 году GE заключил договор на поставку 1000 энергоэффективных дизель-электрических локомотивов серии Evolution тепловозов Государственным железным дорогам Индии. Стоимость сделки — $2,5 млрд. Согласно контракту 40 локомотивов будут импортированы из США, остальные 960 — построены на индийском заводе GE Brilliant, который откроется в 2018 году. Инвестиции GE в производство составят $200 млн.

3. Модернизация подвижного состава

Последний раз «Укрзализныця» закупала грузовые магистральные тепловозы в 1992 году. Степень изношенности вагонного парка УЗ составляет 75% при сроке эксплуатации 35 лет. Следует отметить, что нормативный срок службы подавляющего большинства моделей, эксплуатируемых УЗ, составляет 30 лет.

С 2008 года потери локомотивов магистрального рабочего парка УЗ составляют около 32%, маневрового рабочего парка – 41 %. Пассажирские тепловозы последний раз закупались в 2008-2009 годах. Единственным украинским производителем, который выпускал подобную технику был «Лугансктепловоз», который сегодня находится на неподконтрольных Украине территориях. Остальные вагоностроительные заводы не производят готовые тепловозы. Примечательно, что отечественной альтернативы современным зарубежным локомотивам нет.

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