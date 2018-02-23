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|Украина не будет возвращать ЕС деньги, потерянные из-за коррупции. Есть другие варианты
|23.02.2018 18:44
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Украине скорее только не придется возвращать Евросоюзу неизрасходованные средства, выделенные на обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНИАН, информирует svodka.net.
«Нет, мы не должны возвращать (средства – ред.)», — сказала она.
«Есть другие механизмы, каким образом ЕС может недодать эти средства Украине в будущих программах. Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по этим средствам», — добавила вице-премьер.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность представителя ЕС распространило информацию о том, что ЕС закрывает программу модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной из-за провала сроков сдачи объектов.
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В связи с этим Киеву придется вернуть порядка 30 млн евро, выделенных европейскими партнерами на эти цели.
В ГФС Украины опровергли эту информацию. Однако позже в ЕС официально подтвердили закрытие программы.
По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, причиной провала проекта стала неспособность Государственной фискальной службы Украины (ГФС) реализовать ее в срок.