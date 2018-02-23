Многие ватаны рассказывают о том, как же им классно и прекрасно с депломмамми рыныды живется. Правда рассказывают они это на камеры росСМИ чаще только, перед тем выучив с листочка. В реальности же все не так красочно, в реальности это путь в никуда. Сейчас на конкретном примере расскажу, шо таке деплом рыныды и шо с ним тебе светит в этой жизни.

Жил-был студент, назовем его вася. Вася боялся американцев, геев и солдат НАТО, как и родители, потому поступил в лучший институт Донецка оккупированого — институт им туган барановского. Ну точнее в то шапито, которое сейчас в Донецке находится под этой вывеской, информирует svodka.net.

Отучился вася и получил 2 деплома: один дынырийский, второй ухтинского или какого-там университета, русский диплом. Правда русский диплом после окончании учебы вася так и не нашел в реестрах рф, но то таке. Главное, шо вася вышел из ынститута с депломам специалиста шп*дц — экономист предприятий муниципального хозяйства.

И потопал вася устраиваться на работу высокооплачиваемую. Сначала потопал он в так называемый пенсионный фонд дырынды. Ну то есть рыныды. Ну то есть дыныры. Короче, вася осознал простую вещь: нигде в Донецке тебя с оригами дыныры, которое типа дипломммь, отдельно не ждут, а если шанс есть получить работу, то все работодатели хотят стаж шоб утебя был и по*уй шо ты после института только.

Короче, устроился ватан в пенсионный фонд дырынды. На испытательный срок. Пообещали ему кучу деньгов платить — 7700 в месяц фублями [почти 130 баксов в месяц, йопт ]. Вася решил, шо работать нужно за троих и начал ишачить. И получил в конце месяца целых 3400 фублями [ почти 51 бакс]. Васе объяснили, мол ты неполный месяц отработал, потому такая зряплата.

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Вася вошел в положение и понял: нужно в следущем месяце пахать, шоб 130 баксов получить. Вася пашет, экономит экономное, задерживается после задерживается. И в конце месяца снова получает 51 бакс, а не 130 баксов,хотя пашет больше всех .

Вася в шоке : он пахал больше всех, а получил 51 бакс неполный, хотя те ватаны, которые с ним работали, получили 8,5-9 тыс фублев [140 -150 баксов]. Абидна стало молодому и перспективному васе.

Потопал вася на разборки к начальнику, спросить шо происходит и потребовать справедливости. Начальник выслушал молодого работника и дал тестовое задание на профпригодность — написать отчеты об отчислениях в пенсионный фонд от 4 разных предприятий. Вася принял вызов и начал ишачить.

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Через неделю васю вызывают на ковер к начальнику и начинается секс: начальник говорит васе: су*а, шо ты написало? Кто тебя отчеты учил писать? Вася решил отмазаться, мол схемы запутаны и все такое.

Но начальник васи оказался простым как двери: он просто спросил — все понимаю, верю шо сложно все. Но ты ж, вась, не просто ошибся, ты ошибся почти на 8 млн фублей в своих отчетах [4 млн грн почти]!

Вася понял шо дело пахнет жареным и ответил как есть начальнику: — схемы запутаны рассчетов + ничо не знаю, меня как научили в институте, так я и посчитал. Начальник васи понял, шо разговор был бесполезен и вызвал людей, которые должны были исправлять косяки студента.

В итоге весь ватный пенсионный фонд при*уел: вася мало того, шо не правильно посчитал пенсионные отчисления, так еще и не правильно это все посчитал по Украинским формулам, ибо его в ынститьюте в оккупированом Донецке учили по этим формулам. Вата взвыла и началаисправлять косяки васи, неделю исправляли.

В итоге васю уволили из пенсионного и сказали ждать звонка. Через 2 месяца ему таки позвонили и предложили место в комунхозе, отвечающее за мусор. Зряплату предложили васе целых 100 баксов, рабочий день 12 часов.

И поехал вася куды? Правильно, на заработки в моксель, ибо не захотел, шоб его еще призвали в армию рыныды. Депломы оставил дома, в рф они на*ер нужны и в Донецке тоже. На стройку поехал вася.

Мораль: деплом дырынды — это путь в никуда. Спасибо, россияне, за то ,что лишили детей Донбасса будущего. Носоргвамбрат, суки православнутые.

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