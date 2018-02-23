В заявленные Илоном Маском невероятные характеристики его электрогрузовика Tesla Semi почти никто не верил, многие думали, что это просто рекламный ход. Но вдруг начали появляться доказательства, которые подтверждают безумную сила нового грузовика Tesla, пишет Electrek.

В сети появилось видео, на котором полностью электрический погрузчик Tesla невероятно быстро ускоряется пратически с места. Фура медленно передвигалась по дороге общего пользования в заливе Сан-Фрациско и вдруг ускорилось прямо перед знаком ограничения скорости на 25 миль в час, информирует svodka.net.

Вероятно, это не лучшее место для тестирования транспортного средства, так как скоростной режим точно был нарушен, отмечает издание.

Ранее несколько прототипов Tesla Semi были замечены на дорогах в районе залива во Фремонте, Пало-Альто и Саннивейле. Такой же серый грузовик, как на видео, также был замечен в дизайнерской студии Tesla в Лос-Анджелесе, и недавно в Пало-Альто видели черную фуру.

В настоящее время Tesla проводит тестовую программу с партнерами перед запланированным началом производства в следующем году. Компания также планирует сначала использовать электрический грузовик для перевозки грузов между своим заводом во Фремонте и Gigafactory 1 в штате Невада.

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