Стратегически Владимир Путин как президент Российской Федерации обречен, но однозначно, что он за собой потянет в гроб и страну.

Рационально объяснить, зачем он опять хочет стать главой РФ, невозможно, рассказал экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин в чате на «Главреде», информирует svodka.net.

«На мой взгляд, такое его желание надо рассматривать как психическую болезнь, своеобразную наркозависимость. Ничего Российской Федерации он уже дать не может. Он и его окружение — это люди прошлого, даже не настоящего и, тем более, не будущего», — отметил собеседник.

По его словам, «Путин и та организация, которая является наследником КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — Ред.), которые сегодня руководят РФ, построен на принципе вертикальной детерминированной иерархии, жесткого директивного централизма сверху донизу».

«Сегодняшний период трансформации человеческой цивилизации для таких систем является смертельным — они должны умереть вместе с их носителями. Если бы Путин или кто-либо в его окружении проявили бы хотя бы каплю мудрости, они бы передали власти представительнице новых сил Ксении Собчак (телеведущая, кандидат на пост президента России — Ред.)», — заявил эксперт.

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Соскин полагает, что «тогда бы у РФ появился хотя бы маленький шанс на продолжение геополитической жизнедеятельности». «Стратегически Путин как президент обречен. Но однозначно, что он за собой потянет в гроб и Российскую Федерацию», — утверждает политолог.

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