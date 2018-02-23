Для России война в Сирии является пиаром, желанием обратить на себя внимание Запада, показать себя перед США и продемонстрировать собственному населению «какие мы великие» и так далее, считает российский публицист и журналист Леонид Радзиховский.

С этой точки зрения пиар-война в Сирии, так же, как и пиар-война в Украине — процесс бесконечный, считает он, информирует svodka.net.

В материале на НВ публицист отмечает, что население и элита в РФ устали от бессмысленной войны с Западом.

«Поэтому следующий срок Путина начнется с попыток разрядить отношения с США и Европой. И следовательно надо отступать – другого выхода нет. Нужно уходить из Сирии, Украины и так далее. Но вот как это сделать, чтобы при этом окончательно не потерять лицо и по-прежнему изображать из себя «великого и крутого» — вопрос», — пишет он.

Радзиховский указал, что Россия согласна на введение миротворцев на всю территорию Донбасса, но при условии, что Украина выполнит свою часть минских обязательств: проведет на той территории выборы, даст автономию и т.д.

«Но если Украина не захочет этого делать, то у Путина есть и другой вариант: перекинуть это удовольствие на американцев. Пусть Америка и Европа уламывают Киев. Возможно, в какой-нибудь Швейцарии будет какая-нибудь конференция с участием разных стран, которые, попивая кофе, будут рассуждать об этой проблеме.

Для Путина нет проблемы сохранения Донбасса — он ему не нужен. И война в Украине ему абсолютно не нужна. Но насколько я понимаю, проблема есть у Порошенко. Недовольство людей растет, и сейчас это можно скрывать за разговорами о войне и врагах. Мол, каждый день погибают люди, надо сплотиться, сейчас не до внутренних споров, главное — это враг. Но как только последний исчезает — так все, катастрофа», — добавил журналист.

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