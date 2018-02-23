На международном автосалоне в Женеве корейцы SsangYong представят концептуальный кроссовер e-SIV (Electronic Smart Interface Vehicle). Это предвестник товарной модели, имеющей для бренда «стратегическое» значение – полностью электрического SUV с автономным управлением и высокоскоростным подключением к Сети. Фактически, речь идет об одной из модификаций следующего Korando, известного так же, как Actyon.

Габариты SsangYong e-SIV – 4460x1870x1630 мм, расстояние между осями – 2675 мм. Его 140-киловаттный (190 л.с.) электромотор позволяет развить максимальную скорость в 150 км/ч, информирует svodka.net.

Полной батареи должно хватать на 450 км пути, быстрая зарядка позволит восстановить 80-процентный запас энергии за 50 минут – по сегодняшним временам это не выдающиеся, но вполне приличные характеристики для электрического SUV. Судя по опубликованным тизерам, e-SIV получил светодиодную оптику и шестиугольную фальшрадиаторную решетку в духе нового Rexton.

Новое поколение Korando / Actyon выйдет в 2019 году. Электрическая модификация, разрабатываемая с использованием технологий индийцев Mahindra, которым принадлежит SsangYong, будет продаваться параллельно с топливными. Помимо e-SIV, SsangYong покажет в Женеве новый пикап Musso для Европы.

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