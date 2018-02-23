“Не имеющий аналогов в мире” проект 11711 оказался настолько дефективным, что на нём не только решено было поставить крест, но и вместо совершенствования имеющейся современной наработки просто расконсервировать советское наследие.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Чуть больше месяца назад, 17 января, в статье “Перспективный российский БДК тонет в болоте недоработок”, я уже описывал ситуацию, как большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», заложенный в 2004-м, спущенный на воду в 2012, отправленный на испытания в 2016 (после чего дорабатываемый с учетом выявленных дефектов) и ожидаемый в декабре 2017-го, вновь был отправлен на доработку, информирует svodka.net.

Тогда были выявлены проблемы с задним ходом, серьезными сбоями в реверсе, что и стало причиной очередного переноса сроков сдачи в строй. Но ещё тогда было известно, что помимо проблем с реверсом у перспективного БДК отсутствует стабильная остойчивость из-за конструктивных изменений, вносившихся на протяжении только времени его многолетнего строительства.

Тем не менее, казалось бы, где-то подпилят, где-то припаяют и все же, надежда всея ВМФ РФ не пропадет! Однако…

Читайте: Успехи SpaceX и особый путь России по обочине прогресса, — Deutsche Welle

Как стало известно, в РФ решили не продолжать дальнейшее развитие проекта 11711 и ограничиться лишь двумя БДК данной серии. Первый — это печально известный “Иван Грен”, а второй — заложенный в 2015 году “Петр Моргунов”. При этом флот планирует вместо создания новых БДК заняться расконсервацией проекта 1174, БДК типа “Носорог”, поставлявшихся в ВМФ СССР с 1973 по 1988 гг.

В итоге, что получается? Как только проект 11711 не называли — и перспективным, и будущим десантного флота РФ, вроде и “не имеющий аналогов в мире” проскальзывало кое-где. На деле же проект оказался настолько дефективным и кривым, что на нём не только решено было поставить крест, но и вместо совершенствования имеющейся современной наработки просто расконсервировать советское наследие.

Великая морская сверхдержава, чего уж!

Читайте: Станет ли 2018-й для ВСУ годом "Оплота", - Злой одессит

Сводка.нет - Новости Украины и Мира