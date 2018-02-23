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|23.02.2018 23:46
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Украинские военные в зоне АТО уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов, сообщает пресс-центр штаба АТО.
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«Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы «Моспино» Объединенных сил близко оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.
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