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Бойцы АТО с одного выстрела уничтожили БМП врага (ВИДЕО)
23.02.2018 23:46
Бойцы АТО с одного выстрела уничтожили БМП врага (ВИДЕО)

Украинские военные в зоне АТО уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы «Моспино» Объединенных сил близко оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.


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