Украина каждый раз становилась частью процесса развала империй и создания независимых государств во всем мире, сказал Сергей Плохий.

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Имперские амбиции России уже не имеют крепкой почвы, чтобы сохранить централизованное влияние Москвы на независимые государства, в том числе на Украину, следовательно уже сейчас можно говорить о завершении исторической эпохи империи Кремля, информирует svodka.net.

Об этом сказал в интервью Укринформу директор Украинского научного института Гарвардского университета профессор Сергей Плохий.

Эпоха Российской империи завершается, империи падают, заявил он.

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Плохий отметил, что этот процесс является закономерным: «Достаточно посмотреть на карты мира начала и конца ХХ века». В этой связи он подчеркнул, что Украина каждый раз становилась частью процесса развала империй и создания независимых государств во всем мире.

«Мы не первые, мы не последние, и не какие-то особенные, мы — часть мирового процесса. И мы знаем, куда мы идем», — сказал Плохий.

Обсуждая будущее Украины на фоне развала Российской империи, историк отметил, что Украина была, есть и будет в Европе. «Но и Европа будет переформатироваться также, в том числе благодаря Украине», — заметил научный работник.

По его словам, он изложил это в книге «Врата Европы».

«То есть, я пытался обратить внимание на тенденции, главные идеи для социально-экономического, политического развития в Европе, в которых Украина участвовала и часто, если не всегда, была неотъемлемой частью», — отметил профессор.

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