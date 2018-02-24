Интересно, в Чечне и Ингушетии сегодня праздник или траур? 23 февраля 1944 года они подверглись сталинскому геноциду и депортации.

1. Призыв прийти 23 февраля на очередной шабаш вызвал живой ответ у севастопольской ваты: “23 февраля в 12:30 все на площадь Нахимова! Будет грандиозный митинг-концерт с участием героев русской весны. Каждый настоящий севастополец должен там побывать, как это было 4 года назад”. Комментарии: “Не пойду, бо демократия закончилась. А ходить, что кто-то из администрации позвал, пущай п*здуют в Удмуртию + герои русской весны между собой посрались. Баста, карапузики”, “Стою на вахте и не смогу пойти, значит я не настоящий севастополец. Придется топить горечь обиды и позора в стакане”, “Герои русской весны… В чем “героизм”? Орать на площади вместо того, чтобы делом заниматься? Для того, чтобы посадить на руководящие должности приезжих чиновников, никакущих хозяйственников и управленцев? Врачи, учителя и просто мастера своего дела — вот настоящие герои Севастополя, а не машущие флагами “патриоты” и приезжие чиновники. Недовольные вскудахты лично на свой счет не принимаю”, “Да ну, они там, как обезьяны в зоопарке, на площади за решетками и с флагами смотрятся. Че туда ваще ходить?” , информирует svodka.net.

2. Севастопольские пропагандоны сообщили, что т. н. “герои русской весны” также отказались прийти на ватный шабаш 23 февраля, чтобы отметить годовщину своего предательства.

3. Не стоит забывать, что ровно 4 года назад оккупанты при участии Чалого и прочей местной предательской шушеры начали активную фазу захвата Крыма, собрав митинг на площади Нахимова. Никто не забыт, за все ответят!

4. Севастополь. Сегодня на Нахимова очень жиденько. Немногие пришли отпраздновать годовщину своего предательства и день оккупанта. Хотя агитация была большой.

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5. Сегодняшний шабаш в Симферополе ничем не отличался от шабашей других дней. Дети, военная техника и продажа советской атрибутики. Аналогично в Феодосии и других городах.

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6. Пропагандоны сообщили, что “мирные крымчане провели «испытания» ракетного комплекса в Севастополе”. Когда/если нас будет бомбить НАТО, я буду понимать, что заслуженно.

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7. Предатель из Севастополя в 2015 году писал: “Я не жалею, что на референдуме махал триколором, возил людей на блокпосты, потратил кучу собственных денег на бензин и оружие. Я не жалею, что Крым вернулся домой, но я в шоке от того, к чему мы пришли. Я инвалид 1-ой группы. Протезирование в укропине было бесплатным. Сейчас в россии, оказывается, платно, и это очень дорого, мне не по карману. Я раньше ходил на протезе и не считал себя инвалидом, да и мало кто знал, что у меня одна нога, а теперь катаюсь на инвалидной коляске. Большое спасибо! Я на укропине водил легковой автомобиль с коробкой автомат — 20 лет за рулём, а в россии, оказывается, нельзя инвалидам водить авто, и медкомиссию я пройти не смогу. Куда у нас кататься на коляске??? Вместо обещанного поддержания малого бизнеса, его душат и даже пытаются отжать”. Этот же изменник написал в феврале 2016: “То, что я сейчас наблюдаю, это усиленная дискриминация российской власти. Вместо обещанного поддержания малого бизнеса, наоборот, его душат проверками и налогами. Я 21 год за рулём проездил, ни одной аварии, а в россии, оказалось, я не имею права садиться за руль (инвалид). Льготы убрали без предупреждения, счёт от Горгаза за год — почти 20 тыс. прилетел. А теперь и землю отжать решили. У людей истерика, их довели до этого власти”. Этот же доносчик написал сегодня: “Крым вернулся, радовались кричали Крым наш! Но крымчане им не нужны. Путин всё знает, что здесь творится, но только делает вид, что всё хорошо. Овсянникова сюда и посадили, чтобы «пирог» резать. После развала СССР, живя в нацистской Украине, мы скучали по россии и мечтали всем полуостровом вернуться домой. Проклиная Хрущёва, с любовью смотрели на чередование путина с Медведевым и завидовали новостям из рф. Кто же знал, что россия, мягко говоря, теперь не та, и в их новостях лжи не меньше, чем в украинских. Здесь всем правят «новые бояре», наворовавшие миллионы ещё при развале союза, а судьи у них на поводке со строгим ошейником, но без намордника. У меня появилось мнение, что россия уже захвачена Америкой. Все эти санкции, допинговые скандалы, массовая русофобия — это один большой театр-цирк для баранов-патриотов. Ну сами подумайте, кто мог прийти к власти после алкаша Ельцина? Россия превращена в огромное вымя. А все эти якобы наши военные достижения и технологии, может, уже и не наши? И «Тополь М» не на Америку нацелен, а на Китай или… Как Крым вернули, сразу взорвали дом в Севастополе, чтобы намекнуть, что новый хозяин пришёл. Медицину уничтожают, убогие зарплаты медикам делают своё дело — смертность выросла. Мелкий и средний бизнес уничтожают огромными налогами и постоянными проверками. Недвижимость и земли отбирают, объявляя незаконной постройкой или самозахватом. Россия — страна-урод. Здесь только богатые становятся богаче, а простых людей делают рабами, хотя многие рабы этого и не замечают. Кин-дза-дза, одним словом”.

8. Интересно, в Чечне и Ингушетии сегодня праздник или траур? 23 февраля 1944 года они подверглись сталинскому геноциду и депортации.

9. В Севастополе в продаже появились мужские трусы, на которых изображены двуглавая курица, оружие, ихтамнеты и сцены боевых действий. Наверное, помогает потенции ватных кукареотов.

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10. Эти ущербные животные в принципе только в клетке живут? Вот так теперь огорожена вся автостанция в Евпатории. Зайти можно только через здание вокзала. Ватники комментируют: “Жесть, просто кошмар. 10 лет назад там был, такого там не было”, “Россия…Все должно быть за забором”, “Специально для наших граждан”, “Очень-очень удобно, особенно, когда опаздывать будешь”, “Ещё и Чёрное море хай забором загородят”, “И турникеты обещают поставить”, “Маразм”, “Предлагаю ещё под напряжением забор сделать. Херли нет-то?”, “Забор спасет от пуль”. И лишь единицы высказались в пользу тюремного образа жизни.

11. Как вам вода из крана в Керчи (ул. Фурманова и Кирова)? Но это им еще очень повезло — в большей части города ее вообще нет. Процветаем, сука!

12. В Украине крымчан можно узнать по запаху немытой ж*пы. В россии нельзя — там подобный запах — повсеместная скрепа.

13. МИД россии с сегодняшнего дня не является официальным поставщиком кокаина в Госдуру и Совет федерации. Российские дипломаты (!) попались на попытке вывезти в россию из Аргентины почти 400 кг (это 12 чемоданов!) кокаина.

Власти Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Предполагается, что их планировалось переправить дипломатической почтой в Россию и Европу pic.twitter.com/I32UtusTz6 — РБК (@ru_rbc) 22 февраля 2018 г.

14. В новостях пока наркоту не комментируют. В бегущей строке: “россия предотвратила поступление наркотиков в страну”. Ну, типа герои и задержали наркоту, типа сами кацапы. Враг хотел отравить православных, но не вышло. Будем посмотреть, что дальше…

15. — Это вам от пацанов. — Может быть, “за пацанов”? — Нет, именно “от пацанов”. (Передает 400 кг груза).

16. Страшно представить, чем занимается посольство рф в Колумбии.

17. Не удивлюсь, если в каком-нибудь посольстве ещё и органами барыжат.

18. А что, если “соль, гаш, мдма” баллончиком на заборах пишут российские дипломаты?

P.S. “23 февраля 1918 года был зверски убит большевиками Номан Челебиджихан — организатор первого Курултая в Крыму, первый муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши, Беларуси. Известен также как автор стихотворения “Ant etkenmen” (“Клянусь”), которое стало национальным гимном къырымлы. Немана Челебиджихана без суда расстреляли “матросы” Севастополя, а его тело расчленили и выбросили в Чёрное море! Для моего народа сегодня траур. Поэтому все, кто празднует это совково-рашистское дно, будут забанены!”, — написал крымский татарин. А я хочу напомнить о том, каким был Крым 23 февраля 2014 года. Уверен, что многие увидят это впервые

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