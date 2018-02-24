Сборная Норвегии установила новый рекорд за все время проведения зимних Олимпиад по общему числу выигранных наград — 38. Это достижение было установлено в субботу, 24 февраля, когда в командных соревнованиях горнолыжников норвежские спортсмены выбороли «бронзу».

На счету норвежцев 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Предыдущее достижение принадлежало сборной США. В Ванкувере-2010 американские спортсмены поднимались на пьедестал почета 37 (9-15-13) раз, информирует svodka.net.

Напомним, что сборная Украины на Играх-2018 завоевала одну «золотую» медаль. Лучшим в соревнованиях по лыжной акробатике стал николаевский фристайлист Александр Абраменко.

Эта награда позволила нашей стране ворваться в медальный зачет, опередив спортсменов из России и Китая.

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