В 2018 году в Украине будет высажено 2,5 тыс. га ореховых садов, из них 1,5 тыс. га отведут под грецкий орех, 890 га — под фундук, и 40 га засадят миндалем.

Свой вклад в развитие отрасли внесла и бюджетная поддержка, информирует svodka.net.

В 2018 году правительство обещает компенсировать 80% стоимости саженцев при закладке новых садов.

Также с февраля стартовала передача земель в собственность объединенных территориальных общин, то есть распоряжаться участками будут на местах.

Вместе с тем, производство орехов в Украине уже демонстрирует рост. За счет благоприятных погодных условий и старта плодоношения садов, заложенных в 2012-2013 годах, урожай грецкого ореха в 2018 году превысит 134 тыс. тонн.

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